Чемпион UFC прокомментировал бой Хабиба и Конора

Российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился эмоциями от боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, в котором россиянин одержал уверенную победу, передает Sport24.

"У Макгрегора были шансы. Я предупреждал, что не надо из себя строить боксера. Там был момент валидольный, когда с поднятой челюстью Хабиб ходил, тогда и был шанс, почти целый раунд был такой шанс. Но, видимо, там Хабиб что-то почувствовал, какую-то уверенность. Это может только он сам сказать. Испанский тренер дал ему то недостающее, что было нужно, а в финальном движении сработало то, что было заложено в детстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Я же ему приз за лучшую технику давал почему, он душил всех на турнире 10 лет назад, еще будучи ребенком, очень технично. Вот оно и сработало.

Конор стал разворачиваться спиной, я уже знал, что Хабиб его задушит, потому что это очень энергоемкая вещь - разворачиваться в конце боя. И потом вот этот уход в бокс - это то же самое, что уход в кино", - заявил Тактаров.