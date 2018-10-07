Стала известна причина драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
7 октября 2018 17:39 886
Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган поведал о причинах драки, которую устроил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в зале после победы в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
"Диллон Дэнис оскорблял Нурмагомедова. Он говорил что-то в его адрес и провоцировал. После этого Хабиб просто перепрыгнул через ограждение и атаковал его. Я не мог поверить глазам. Думал, что Нурмагомедов просто взберется на ограждение и пошлет их к чертовой матери", - приводит слова журналиста SportsJoe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Нурмагомедов победил Макгрегора благодаря удушающему приему, который он провел в четвертом раунде титульного боя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!