Объявилась еще одна женщина, ставшая жертвой Криштиану Роналду
7 октября 2018 23:42 64
Лесли Стовэлл, адвокат американской модели Кэтрин Майорги, заявил, что ему позвонила еще одна жертва изнасилования португальского футболиста Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
По информации The Sun, девушка рассказала адвокату, что она также стала жертвой преступления нападающего сборной Португалии. Стовэлл намерен передать информацию полиции Лас-Вегаса. Однако он отказался называть имя пострадавшей.
Ранее сообщалось, что форвард "Ювентуса" заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского "Реала".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!