Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Олимпиады - ФОТО

8 октября 2018 00:19

Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов стал победителем Юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.

Как сообщает Report, в финале В.Талыбов встречался с россиянином Абреком Нагучеви. 15-летний азербайджанский спортсмен воспользовавшись приемом иппон, за 2 минуты 3 секунд одержал победу.

Таким образом, Талыбов стал обладателем первой золотой медали на олимпиаде в Буэнос-Айресе. 

В.Талыбов стал первым в истории дзюдоистом олимпийским чемпионом среди юношей. 

Азербайджанский дзюдоист победил Ахада Аль-Сагыры из Йемена, после взял вверх над спортсменом из Таджикистана Джамшедом Сулеймонини. В полуфинале В.Талыбов одержал победу над Антонио Торнала из Доминиканской Республики. 

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