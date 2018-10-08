Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Олимпиады - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов стал победителем Юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.

Как сообщает Report, в финале В.Талыбов встречался с россиянином Абреком Нагучеви. 15-летний азербайджанский спортсмен воспользовавшись приемом иппон, за 2 минуты 3 секунд одержал победу.

Таким образом, Талыбов стал обладателем первой золотой медали на олимпиаде в Буэнос-Айресе.

В.Талыбов стал первым в истории дзюдоистом олимпийским чемпионом среди юношей.

Азербайджанский дзюдоист победил Ахада Аль-Сагыры из Йемена, после взял вверх над спортсменом из Таджикистана Джамшедом Сулеймонини. В полуфинале В.Талыбов одержал победу над Антонио Торнала из Доминиканской Республики.