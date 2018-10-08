Объявлены первые претенденты на "Золотой мяч"

Журнал France Football объявил первых претендентов на получение "Золотого мяча", сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В число номинантов вошли нападающий "Манчестер Сити" аргентинец Серхио Агуэро, форвард мадридского "Реала" валлиец Гарет Бэйл, его одноклубник французский нападающий Карим Бензема, вратарь "Ливерпуля" бразилец Алиссон и уругвайский форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани.

Всего на приз лучшему игроку мира будут претендовать 30 человек. Имена остальных номинантов будут объявлены в течение дня. Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.

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