Макгрегор заявил о продолжении войны с Нурмагомедовым

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор снова намекнул на свое скорое возвращение, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Макгрегор в своем личном инстаграм-аккаунте заявил о продолжении войны. Ранее ирландец и россиянин Хабиб Нурмагомедов встретились в очном поединке в Лас-Вегасе. Нурмагомедов добился победы в четырех раундах, завершив бой удушающим приемом и защитив чемпионский титул UFC.

"Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается", - заявил Макгрегор.

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