Благотворительный фонд Месси подозревается в финансовых махинациях

Благотворительный фонд нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси подозревается в финансовых махинациях и неуплате налогов. Об этом сообщает издание El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, сейчас дело рассматривается в одном из судов Буэнос-Айреса. Судья принял жалобу обвинения и назначил предварительное разбирательство по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что образ Месси использовался для привлечения денег от частных лиц и компаний, после чего средства переводили на оффшорные счета в разных странах мира.

Незаконная деятельность происходила на территории Аргентины и Испании с 2012 по 2014 год. Известно, что основными спонсорами фонда являются несколько крупных компаний, среди которых Adidas, Unicef и другие. Только за 2017 год было получено около $2 млн пожертвований.

Аргентинский футболист уже имел проблемы с законом, связанные с неуплатой налогов. В 2017 году Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы, но он избежал тюремного заключения, заплатив штраф (€250 тыс).

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в четырех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

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