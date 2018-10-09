Хабиб поднялся на второе место в рейтинге UFC и опередил Макгрегора
9 октября 2018 14:01 195
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поднялся в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее дагестанский спортсмен занимал восьмую строчку рейтинга. После того, как он одолел в поединке ирландского бойца Конора Макгрегора, Нурмагомедов поднялся на второе место вне зависимости от весовой категории.
Макгрегор, напротив, опустился в рейтинге со второго места на восьмое.
Первое место по-прежнему принадлежит чемпиону UFC в тяжелом и полутяжелом весе Дэниэлу Кормье.
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