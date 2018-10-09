Отец Хабиба Нурмагомедова: "Ради Аллаха вас прошу, возвращайтесь!" - ВИДЕО

В понедельник вечером чемпион легкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся домой после победы над Конором МакГрегором. Сразу после 17-часового перелета боец встретился с болельщиками, передает Day.Az со ссылкой на vmma.ru.

Днем местные власти и отец бойца Абдулманап призывали фанатов не приезжать в аэропорт, чтобы не создавать столпотворения. Всех желающих поприветствовать чемпиона пригласили на стадион в Каспийске - получилось впечатляюще. На "Анжи-Арене" по разным оценкам собралось от 9 до 15 тысяч человек.

Впрочем, никакие меры не смогли сдержать фанатов Хабиба, когда он, наконец, вышел на поле - в сопровождении отца Абдулманапа и целой свиты региональных чиновников. С трех заполненных трибун на газон сначала хлынули дети и подростки, а потом и все остальные. Прорыв был примерно как у футбольного "Спартака" после чемпионства. И никакие увещевания со сцены не работали.

Хабиб появился на стадионе в сопровождении министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова и отца Абдулманапа. Болельщики овацией встретили Хабиба, который первым делом показал всем пояс.

Момент настолько впечатлил фанов, что те прорвались через оцепление и высыпали к сцене. Организаторы мероприятия и отец бойца попросили всех вернуться на места. "Ради Аллаха вас прошу, возвращайтесь на трибуны!" - говорил Абдулманап.

Хабиб произнес речь:

"Спасибо, что пришли поддержать, что болели и переживали, не спали ночь. Вся Махачкала, весь Дагестан и Россия наблюдали за боем. С самого начала вы следили за всем происходящим, я же просил Всевышнего только о том, чтобы он меня и этого придурка закрыл в клетке. Первое, что я хотел, - показать разницу между нашим народом и его народом. Мы все знаем, какая у нас богатая история, через что прошёл наш народ, какие были у нас предки. Ничто нас не сломает. Именно это я хотел показать в клетке. Я говорил UFC, что 6-го октября, когда закроется клетка, я за себя не отвечаю. То, что было после боя, кто-то говорил правильно, кто-то - что неправильно. Но я вам так скажу о происходящем - орлы в клетке не сидят. Эта победа была нужна для нашего народа. Много неприятного показывают о Дагестане. Главное - чтобы мы были вместе и не делились на нации. Мы - дагестанцы. Большое спасибо. Надеюсь, что я оправдал ваши ожидания".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра: