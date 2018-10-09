Отец Хабиба простил Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал оскорбления ирландского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Конора Макгрегора во время пресс-конференций накануне боя. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Я прощаю Конора Магрегора, всё в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо", - заявил Нурмагомедов-старший в своём инстаграме.