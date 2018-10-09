Полиция задержала Кокорина и Мамаева - ПОДРОБНОСТИ

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, устроившие несколько драк в Москве, задержаны. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az.

Вместе с тем в столичной полиции информацию о задержании спортсменов опровергают, уточняет телеканал. По информации источника "Интерфакса", футболисты пока получили повестки на вызов на допрос в отдел МВД"Пресненский". Если они не явятся добровольно, то их доставят в участок принудительно.

Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек утром 8 октября в центре Москвы, их действия были запечатлены камерами видеонаблюдения. Сперва они вместе с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин", а через некоторое время нанесли побои чиновникам в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин.

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