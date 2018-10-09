Кокорина и Мамаева потребовали изгнать из российского футбола

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала заявления по поводу драк, в которых участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская Премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол", - говорится в сообщении.

В Премьер-лиге выразили мнение, что виновные должны понести самое суровое наказание. "Хулиганам не место в футболе!" - подчеркнули в РПЛ.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин", а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. РЕН ТВ сообщал, что футболисты были задержаны, однако в столичной полиции информацию о задержании спортсменов опровергают. "Зенит" и "Краснодар", за которые выступают Кокорин и Мамаев, также пообещали наказать игроков.

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