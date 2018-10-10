Ди Мария может уйти из «ПСЖ» в «Ювентус»

10 октября 2018 20:10

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария может перейти следующим летом в туринский "Ювентус", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Calciomercato, итальянский клуб приложит максимум усилий для того, чтобы Ди Мария, у которого следующим летом кончается контракт с "ПСЖ", переехал в Италию.

Однако для его перехода есть несколько препятствий. Хавбек хочет получать €10 млн в год, что является очень высоким запросом. "ПСЖ" планирует продлить контракт с аргентинским футболистом, на которого также претендуют еще английские клубы.

Ди Мария перешел в "ПСЖ" из "Манчестер Юнайтед" в 2015 году. В сезоне-2018/19 он сыграл девять матчей во французском чемпионате, где забил три мяча и отдал три результативные передачи. Также на счету аргентинца два матча и один матч в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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