Азербайджанская гимнастка стала чемпионкой III юношеских Олимпийских игр
11 октября 2018 11:20 310
Азербайджанская гимнастка Елизавета Лузан стала чемпионкой III юношеских Олимпийских игр, проводимых в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно новому формату Олимпийских игр, азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль в соревновании смешанных команд по всем гимнастическим дисциплинам.
Таким образом, в активе команды Азербайджана два "золота" и одна "бронза".
Ранее дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) завоевал золотую, тхэквондист Джавад Агаев (63 кг) - бронзовую медали.
Отметим, что с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе проходят III летние юношеские Олимпийские игры.
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