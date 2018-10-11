Азербайджанская гимнастка стала чемпионкой III юношеских Олимпийских игр

Азербайджанская гимнастка Елизавета Лузан стала чемпионкой III юношеских Олимпийских игр, проводимых в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно новому формату Олимпийских игр, азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль в соревновании смешанных команд по всем гимнастическим дисциплинам.

Таким образом, в активе команды Азербайджана два "золота" и одна "бронза".

Ранее дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) завоевал золотую, тхэквондист Джавад Агаев (63 кг) - бронзовую медали.

Отметим, что с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе проходят III летние юношеские Олимпийские игры.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook