Тренер Макгрегора отверг обвинения Нурмагомедова в оскорблении религии

Диллон Дэнис, тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, прокомментировал драку вне октагона после поединка Макгрегора и российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.



"Фанаты Хабиба пытаются оговорить меня в попытках оправдать его действия. Я никогда не оскорблял ничьих религиозных взглядов и никогда не буду это делать.

Сейчас я жду окончательного решения комиссии Невады, которая рассматривает этот инцидент. По результатам расследования все обвинения с меня должны быть сняты, а виновный обязан понести наказание", - цитирует Дэниса журналист ESPN в своем официальном твиттер-аккаунте.

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