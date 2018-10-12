Кадыров подарил Хабибу Нурмагомедову машину и присвоил его отцу почетное звание - ВИДЕО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Также политик в своем телеграм-канале добавил, что мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил бойцу звания "Почетный гражданин города Грозного".
Отцу и тренеру россиянина Абдулманапу Нурмагомедову было присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики".
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона в среднем весе прошел 6 октября на турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе. Победу в четвертом раунде после удушающего приема праздновал российский боец.
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