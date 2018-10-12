Гурбан Гурбанов: “Противник серьезно сопротивлялся”

"Поздравляю нашу команду. Это была очень важная победа для нас. Перед игрой на пресс-конференции я сказал, что мы не должны думать о каких-либо трудностях. Но сегодня в игре было много трудностей. Тем не менее, мы показали необходимый характер. Это была важно для каждого игрока".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча третьего тура Лиги чемпионов УЕФА, который закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

"Мы очень хотели активно начать матч. Но хочешь-не хочешь хозяева имеют преимущество в начале. Они были привычны к полю. Соперник был опасен на втором этаже. У нас в начале было много технического брака. Это нормально в связи с искусственным полем. Фарерцы и вчера говорили, что хотят забить быстрый гол. Но постепенно мы нашли свою игру и получилось неплохо.

Почему я выпустил Рахиля Мамедова? Причин много. Соперник был опасен на втором этаже. Но есть и другая причина: мы хотим, чтобы он проявил себя, чтобы считал себя игроком основного состава. 6-7 месяцев Рахиль в "Карабахе". Сегодня он заслуживал места в основе. Возможно, это было рискованно. Но я поверил в него, и он показал себя с лучшей стороны. Нам нужно думать не только о результате, но и о будущем. Нужно не бояться выпускать молодых игроков.

Через три дня нас ждет еще одна важная игра. Постараемся восстановиться за короткий срок. Сегодня еще раз убедились в том, что слабых команд нет. Фареры, несмотря на поражение, отважно боролись. Их тренер долго с ними работает. Они хорошо знают, что делать на поле".