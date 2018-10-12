Защита Мамаева свалила вину на Кокорина

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что драку в кафе затеял не его подзащитный, а Александр Кокорин. Об этом сообщает "Спорт Экспресс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сослался на видео, на котором его подзащитный якобы первоначально не участвовал в потасовке, а подключился позднее. "Следствие приводит две противоречащие версии. По одной версии побои Паку нанес единолично Кокорин. Вторая версия: предварительный сговор Кокорина с Мамаевым. Я не просто так просил посмотреть видеозапись. На записи видно, что в момент совершения действий, подзащитный находится в другом месте и в сонном состоянии. Он подошел к участникам конфликта после нанесения удара стулом", - заявил он.

После вынесения решения суда о заключении Мамаева под стражу Бушманов заявил, что данное решение излишне жесткое: "Мы готовы заявить о непричастности Мамаева, мы будем обжаловать решение суда".

Ранее 11 октября суд арестовал спортсменов, а также младшего брата Кокорина Кирилла, на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы "Пекин". В тот же день футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.

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