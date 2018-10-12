Друг Макгрегора попросил главу UFC не наказывать российского бойца
12 октября 2018 14:05 254
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артем Лобов обратился к главе организации Дане Уайту не исключать Зубайру Тухугова, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в октагоне и за его пределами произошла потасовка. Тухугов стал участником драки с ирландским бойцом. После инцидента Уайт заявил, что бой россиянина против Лобова отменен, а Тухугову грозит исключение из UFC.
"Дана Уайт, не дайте Тухугову спастись от наказания. Верните его", - написал Лобов в твиттере.
Лобов является другом и спарринг-партнером Макгрегора.
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