Главный тренер "Нефтчи" представил оригинальную фотосессию - ФОТО

Футбольная команда "Нефтчи" (Баку) представила оригинальную фотосессию, в которой главный тренер коллектива, итальянец Робрето Бордин предстал в образе коренного бакинца 50-70-х годов в кепке-аэродроме, с чётками в руках, играющим в нарды и пьющим чай в стакане армуды, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кстати, после первого круга (чемпионат из восьми команд проходит в четыре круга) "Нефтчи" занимает первое место.

Гедеш, или Балагедеш - весьма локальный феномен Баку и его пригородов. Это были горожане и выходцы с поселков Абшерона. У них был свой кодекс чести, свои понятия о правилах хорошего тона, то есть свой эквивалент нравственности...

Фотосессия проведена в старинном квартале Баку - Ичеришехер, откуда начинается история столицы Азербайджана.

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