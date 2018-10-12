Утвержден календарь чемпионата "Формулы-1" на 2019 год

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила календарь чемпионата "Формулы-1" на сезон-2019, сообщается на сайте FIA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Календарь предусматривает проведение 21 этапа. Стартует чемпионат, как и в этом году, этапом в Австралии, который пройдет 17 марта. Заключительный этап 1 декабря примет Абу-Даби (ОАЭ). Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи 29 сентября.

Полностью календарь выглядит следующим образом: