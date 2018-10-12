Утвержден календарь чемпионата "Формулы-1" на 2019 год

12 октября 2018 23:04

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила календарь чемпионата "Формулы-1" на сезон-2019, сообщается на сайте FIA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Календарь предусматривает проведение 21 этапа. Стартует чемпионат, как и в этом году, этапом в Австралии, который пройдет 17 марта. Заключительный этап 1 декабря примет Абу-Даби (ОАЭ). Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи 29 сентября.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

Этап Гонка Дата
1 Гран-при Австралии 15-17 марта
2 Гран-при Бахрейна 29-31 марта
3 Гран-при Китая 12-14 апреля
4 Гран-при Азербайджана 26-28 апреля
5 Гран-при Испании 10-12 мая
6 Гран-при Монако 23-26 мая
7 Гран-при Канады 7-9 июня
8 Гран-при Франции 21-23 июня
9 Гран-при Австрии 28-30 июня
10 Гран-при Великобритании 12-14 июля
11 Гран-при Германии 26-28 июля
12 Гран-при Венгрии 2-4 августа
13 Гран-при Бельгии 30 августа - 1 сентября
14 Гран-при Италии 6-8 сентября
15 Гран-при Сингапура 20-22 сентября
16 Гран-при России 27-29 сентября
17 Гран-при Японии 11-13 октября
18 Гран-при Мексики 25-27 октября
19 Гран-при США 1-3 ноября
20 Гран-при Бразилии 15-17 ноября
21 Гран-при Абу-Даби 29 ноября - 1 декабря
 
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