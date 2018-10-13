Мохаммед Салах забил фантастический гол с углового - ВИДЕО

Нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах забил мяч прямым ударом с углового в матче квалификации Кубка Африки с национальной командой Свазиленда, передает Day.Az со ссылкой на rt.com.

Эпизод произошёл на 45-й минуте встречи, когда египтяне уже вели со счётом 3:0.

В итоге встреча завершилась победой сборной Египта - 4:1.

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