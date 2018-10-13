Харитонов одержал победу нокаутом над Нельсоном в рамках турнира Bellator 207 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

09:59

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Роя Нельсона на турнире Bellator 207. Поединок прошел в городе Анкасвилль (США, штат Коннектикут), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Российский тяжеловес победил за несколько секунд до конца первого раунда. После серии ударов Харитонова Нельсон упал на настил ринга. В начале поединка россиянину сняли один балл за запрещенный удар, однако бой продолжился.

Поединок проходил в андеркарте полуфинального боя Гран-при Bellator между Мэттом Митрионом и Райаном Бейдером. Победителем в нем решением судей стал Бейдер (30:25, 30:24, 30:25), доминировавший на протяжении всего поединка. Теперь американец будет ждать своего соперника, который определится в ночь с субботы на воскресенье в бою между Федором Емельяненко и Чейлом Сонненом.

В послужном списке Харитонова теперь 28 побед (26 досрочно) и 6 поражений. На счету Нельсона - 21 победа (18 досрочно) и 13 поражений.

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