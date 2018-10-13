Александр Емельяненко оправдал Хабиба за драку после боя с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал массовую драку на турнире UFC 229. Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В главном бою вечера россиянин Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом одолел ирландца Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона промоушена в легком весе. После поединка Дагестанский Орел вылез из октагона и устроил массовую драку.

"То, что случилось после боя, допустимо. У Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам. Тот хотел психологически раздергать Хабиба, вывести его из равновесия перед таким ответственным боем.

Макгрегор стремился к тому, чтобы потасовка, случившаяся после боя, произошла до него. Стремился сорвать бой. Но в итоге все все видели своими глазами. И Конору надо набраться мужества и - каким бы он ни был скандальным, вредным, противным - извиниться. За свои слова, за свой язык, за свой угол", - сказал Емельяненко.

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