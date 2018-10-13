Анри стал новым главным тренером «Монако»
13 октября 2018 15:17 128
Легендарный французский футболист Тьерри Анри стал новым главным тренером "Монако", сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как говорится на официальном сайте монегасков, контракт между 41-летним специалистом и клубом рассчитан на три года.
Чемпион мира по футболу 1998 года до вчерашнего дня состоял в тренерском штабе сборной Бельгии. Анри объявил о своем уходе из национальной команды в связи с возможным назначением в "Монако".
Бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим был уволен из клуба из-за неудовлетворительных результатов команды. В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!