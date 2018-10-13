Легендарный французский футболист Тьерри Анри стал новым главным тренером "Монако", сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится на официальном сайте монегасков, контракт между 41-летним специалистом и клубом рассчитан на три года.

Чемпион мира по футболу 1998 года до вчерашнего дня состоял в тренерском штабе сборной Бельгии. Анри объявил о своем уходе из национальной команды в связи с возможным назначением в "Монако".

Бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим был уволен из клуба из-за неудовлетворительных результатов команды. В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

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