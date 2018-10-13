Марадона призвал лишить Месси лидерства из-за его здоровья

Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона в очередной раз подверг критике нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет "Советский спорт".

Чемпион мира отметил, что игроки национальной команды не должны полагаться на лидерские качества Месси.

"Он порывается быть лидером на поле, но перед разговором с партнерами может пойти и поиграть в приставку. Мне тяжело судить, но нет смысла делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем.

Необходимо лишить Месси лидерства, потому что мы хотим видеть такого Месси, каким он не станет", - цитирует Марадону La Ultima Palabra.

После чемпионата мира - 2018 Месси объявил о временном прекращении выступлений за "альбиселесте".