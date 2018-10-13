Хабиб Нурмагомедов ответил на предложение $2 млн.: "Ты настоящий мужчина!"

Российский боец UFC, чемпион лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов ответил известному реперу Кёртису Джексону на предложение о выступлениях в американском промоушене Bellator. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то я приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина!" - написал в комментариях в "Инстаграме" Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, после завершения боя с Конором Макгрегором Хабиб самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку в зале и непосредственно в клетке. В октагоне началась потасовка между командами Макгрегора и Нурмагомедова.

Позже российский боец обратился к президенту UFC и заявил, что готов отказаться от положенного ему гонорара за бой и может покинуть UFC в случае наказания его друга, Зубайры Тухугова, который также принимал активное участие в потасовке.