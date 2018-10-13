Нурмагомедов рассказал, где сейчас находится его чемпионский пояс

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем конфликте с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает "Советский спорт".

После победы над ирландцем Конором Макгрегором глава промоушена Дана Уайт отказался надевать на россиянина чемпионский пояс в клетке из-за устроенной им драки в зале.

"Пояс сейчас в гостиной или в зале, точно не помню. Я UFC сказал: "Если вы считаете, что я нарушил правила какие-то или закон - сажайте. Только отдайте мой пояс. Свою работу в октагоне я выполнил", - сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.