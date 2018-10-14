Гурбан Гурбанов: “Мы хорошо знаем значимость матча с Мальтой”
14 октября 2018 07:26 218
"Каждая игра в группе важная. Чем меньше игр, тем важнее становятся эти встречи. Будем играть против сложного соперника. Мы хорошо знаем значимость матча с Мальтой. Я думаю, что футболисты готовы к этой игре".
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов в преддверии матча с командой Мальты в рамках 4-го тура Лиги наций по футболу.
"Серьезных изменений в составе по сравнению с матчем против Фарерских островов не будут. Завтра после утренней тренировки решим какой будет состав", - сказал наставник национальной сборной.
"Мы вызываем в сборную подготовленных футболистов. Руфата Дадашева вызвали в нужный момент", - подчеркнул Гурбан Гурбанов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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