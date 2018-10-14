Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев намерены подать прошение позволить им поддерживать физическую форму в СИЗО "Бутырка", сообщает "СЭ".

Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, игроки, обвиняемые в хулиганстве, раскаиваются в содеянном.

"Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.

Они раскаиваются и просят передать извинения родным и близким. Им неудобно перед ними. Ребята понимают, что натворили", - заявил Мельников.