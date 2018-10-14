Хабиб Нурмагомедов отказался вести переговоры с UFC - УЛЬТИМАТУМ

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет вести переговоры с руководством промоушена по следующему бою, пока они не решат проблемы его команды, сообщает "Советский спорт".

"Они уже ведут переговоры по моему следующему бою. Но я говорю: "Не-не-не, подождите. Вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами переговоры вел?" Такого никогда не будет. Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев - вообще не звоните мне", - сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Участник команды Нурмагомедова боец UFC Зубайра Тухугов после поединка принял участие в потасовке, атаковав Макгрегора. Позднее глава UFC Дана Уайт заявил, что нападавшие на ирландца спортсмены больше никогда не примут участие на турнирах организации.