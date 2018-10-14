Лучший боксер мира попытался ударить соперника на взвешивании

В США чемпион по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд и претендент на его титул Хосе Бенавидес подрались на церемонии взвешивания. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.Во время дуэли взглядов после процедуры взвешивания Бенавидес оттолкнул действующего чемпиона, за что Кроуфорд попытался провести удар в голову, но его будущий соперник увернулся. Служба безопасности и полиция моментально разняла боксеров.

Поединок Кроуфорд - Бенавидес за титул чемпиона WBO состоится рано утром в воскресенье, 14 октября по европейскому времени.

Интересно, что оба боксера не знают поражений на профессиональном ринге. 31-летний Теренс Кроуфорд провел 33 поединка и во всех победил, его называют лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. В свою очередь, 26-летний Хосе Бенавидес одержал 27 побед в 27 поединках в профи.