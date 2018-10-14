Нурмагомедов признался, что мог умереть из-за сгонки веса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем тяжелом состоянии во время сгонки веса перед поединками. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет "Советский спорт".

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что несколько лет назад мог умереть из-за этой процедуры.

"Это профессиональный вид спорта, опасный. Многие не видят, что происходит внутри, не знают, сколько у меня было операций на колене, спине, ребрах. Полтора-два года назад я чуть не умер, когда сгонял вес. Ты вроде профессиональный спортсмен, но одновременно почти инвалид, играешь на грани", - заявил Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Дагестанский Орел также отметил, что испытывал проблемы и перед выигранным боем против Конора Макгрегора.

"У меня была очень серьезная сгонка веса, я сделал вес за семь часов до взвешивания. У меня были приступы, меня рвало, хотя ничего не было внутри. Ну очень плохо себя тогда чувствовал", - заключил Хабиб.