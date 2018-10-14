Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал намерение завершить карьеру. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Sport24.

Одолев американца Чейла Соннена на турнире Bellator 208, спортсмен поделился эмоциями от боя.

"Президент Bellator сказал, что я лучший боец в мире? У меня сейчас, если честно, голова не очень работает. Благодарен богу, что он дал мне сегодня победу", - рассказал Емельяненко.

Также он отметил, что завершение его карьеры зависит от физического состояния после боя в Калифорнии с представителем США Райаном Бэйдером.

"Завершение карьеры? Все зависит от моего самочувствия. На этот вопрос я смогу ответить только после финала. Какие планы сейчас? Полечу к моей семье, хочу увидеть своих девочек, отдохнуть и начать заниматься делами Союза ММА России", - заключил боец.