Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера
14 октября 2018 10:12 182
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к американскому боксеру-профессионалу Флойду Мейвезеру-младшему. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет "Советский спорт".
Дагестанский спортсмен призвал бывшего чемпиона мира по боксу выйти с ним на бой, бросив вызов через инстаграм менеджера Дехуана Блэйка.
"Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король - это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко", - заявил Нурмагомедов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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