В России силач сдвинул теплоход

14 октября 2018 11:43

Приморский силач Иван Савкин во Владивостоке с первой попытки сдвинул с места на полметра теплоход Камчатского морского пароходства "Юрий Тарапуров" массой 11 тысяч тонн. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на странице спортсмена в "ВКонтакте".

"Это на 500 тонн больше предыдущего достижения атлета - 10500-тонный теплоход "Сергей Гаврилов", атлетом был отбуксирован 17 марта 2018 года. Своё достижение - новый абсолютный мировой рекорд по буксировке водного транспорта - Иван посвящает предстоящему празднованию 80-летия со Дня рождения Приморского края", - говорится в сообщении. 

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