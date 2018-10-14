Федор Емельяненко за один раунд расправился с Чейлом Сонненом - ВИДЕО
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил техническим нокаутом американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории, проходившего в Нью-Йорке. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Чтобы одержать победу, российскому тяжеловесу хватило одного раунда. Поединок был остановлен после того, как в концовке первого раунда Емельяненко начал наносить серию ударов по пассивно защищавшемуся и находившемуся на настиле ринга Соннену.
В четвертьфинале Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира. Соннен в свою очередь оказался сильнее соотечественника Квинтона Джексона. В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе россиянин 26 ноября в Лос-Анджелесе встретится с другим американцем Райаном Бейдером.
В активе 42-летнего Емельяненко стало 38 побед при пяти поражениях. У 41-летнего Соннена теперь 16 поражений при 30 победах и одной ничьей.
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