Лео Месси отказался переходить в "Манчестер Сити"

Президент "Манчестер Сити" Халдун аль-Мубарак заявил, что английский футбольный клуб предлагал нападающему Лионелю Месси зарплату в три раза выше, чем он получает в испанской "Барселоне", однако аргентинец ответил отказом, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мы просили главного тренера "МанСити" Хосепа Гвардиолу поговорить с ним, предлагали ему зарплату, в три раза превосходящую ту, которую ему платят в "Барселоне", но он не согласился", - сказал аль-Мубарак.

По данным испанских СМИ, руководство каталонского клуба хочет продлит действующий до 2021 года контракт с 31-летним Месси на как минимум на один сезон. Ранее футболист заявлял, что всегда хотел провести всю свою карьеру в стане "сине-гранатовых".

Месси дебютировал за каталонцев в официальном матче в 2004 году и с тех пор забил за команду свыше 500 голов, став девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.