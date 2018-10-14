Лучший боксер мира Теренс Кроуфорд выиграл бой нокаутом в последнем раунде

Американский боксер Теренс Кроуфорд в субботу, 13 октября, защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе в бою со своим соотечественником Хосе Бенавидесом. Встреча прошла в Омахе (США). Кроуфорд выиграл бой техническим нокаутом в 12-м раунде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Интересно, что перед боем оба боксера не знали поражений на профессиональном ринге. 31-летний Теренс Кроуфорд провел 34 поединка и во всех победил, его называют лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. В свою очередь, 26-летний Хосе Бенавидес одержал 27 побед в 28 поединках в профи.

Отметим, что накануне поединка в ринге Теренс Кроуфорд и Хосе Бенавидес устроили потасовку во время дуэли взглядов. Бенавидес толкнул своего соперника, а Кроуфорд в ответ попытался пробить в голову, но не попал в цель.