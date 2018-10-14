50 Cent принял приглашение Нурмагомедова
14 октября 2018 18:15 239
Известный американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, принял приглашение действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предложил обсудить условия боя в Bellator в республике Дагестан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
"Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, - написал рэпер в своем личном Instagram. - Это произойдет, когда я завершу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть". Нурмагомедов - новое лицо единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:43 374
В России силач сдвинул теплоход
10:12 2 624
Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера - ВИДЕО
17:43