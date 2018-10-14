50 Cent принял приглашение Нурмагомедова

Известный американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, принял приглашение действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предложил обсудить условия боя в Bellator в республике Дагестан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

"Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, - написал рэпер в своем личном Instagram. - Это произойдет, когда я завершу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть". Нурмагомедов - новое лицо единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку".