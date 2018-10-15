Боец MMA поймал соперника на болевой в прыжке - ВИДЕО

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Винни Магальяеш победил американца Ракима Кливленда на турнире PFL. Видео окончания боя разместил в своем Twitter-аккаунте пользователь Caposa, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

34-летний бразилец сперва применил прием "летающий треугольник", повиснув ногами на шее оппонента. После этого Магальяеш достал руку Кливленда, и вывел ее из естественного положения, осуществив болевой прием, известный как "кимура".

Бразилец одержал 18-ю победу в карьере. Также Магальяеш девять раз уступал в октагоне.

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