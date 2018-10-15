Моуринью заявил о желании купить зимой четырех футболистов

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал игроков, которых хотел бы видеть в своем клубе по итогам зимнего трансферного окна, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Daily Mail, в шорт-листе потенциальных усилений "красных дьяволов" оказались четыре игрока. Ими стали защитник Никола Миленкович из итальянской "Фиорентины", полузащитники Иван Перишич из итальянского "Интера", Сергей Милинкович-Савичиз римского "Лацио" и нападающий Анте Ребич из немецкого "Айнтрахта".

При этом отмечается, что руководство манкунианцев вряд ли пойдет навстречу Моуринью и не планирует тратить деньги на усиление состава в ближайшее время.

"Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает восьмое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

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