Аршавин вошел в список самых умных футболистов мира

Британское издание The Sun включило российского полузащитника Андрея Аршавина в число самых умных футболистов мира, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В опубликованном материале рассказывается о ряде игроков прошлого и настоящего, которые имеют высшее образование в различных областях и высокие интеллектуальные способности. В числе 12 героев заметки оказался и Аршавин, который с 2009 по 2013 год был футболистом лондонского "Арсенала", а сейчас выступает за казахстанский "Кайрат".

"Если бы не футбол, он бы связал свою жизнь с модой. Быстрый как ртуть российский плеймейкер окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Он изучал технологию изготовления одежды и использовал этот талант, чтобы выпустить собственную линейку одежды в России", - пишет о россиянине британский таблоид.

Помимо Аршавина, в материале также упомянуты Хуан Мата, Симон Миньоле, Фрэнк Лэмпард, Джорджо Кьеллини, Гленн Джонсон, Кларк Карлайл, Ромелу Лукаку, Эдвин ван дер Сар, Сократес, Данкан Уотмори Оливер Бирхофф.

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