Арде Турану грозит 12,5 лет тюрьмы за нападение на турецкого певца
Прокуратура Стамбула требует 12,5 лет тюрьмы футболисту Арде Турану за нападение на турецкого певца Беркая Шахина. Об этом сообщает телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент с участием 31-летнего футболиста, права на которого принадлежат испанской "Барселоне", произошел в одном из ночных клубов Стамбула. Туран приставал к жене певца, после чего между сторонами произошел конфликт. Отмечается, что в ходе драки полузащитник сломал Шахину нос, после чего певец был доставлен в больницу, где перенес операцию.
Футболист проследовал за пострадавшим, пронес в палату пистолет, который отдал певцу со словами: "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня". Шахин ответил отказом.
Туран обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!