Сборная Испании потерпела первое домашнее поражение за последние 15 лет - ВИДЕО

Сборная Испании в матче группового этапа Лиги наций УЕФА дома проиграла команде Англии со счетом 2:3. Победу англичанам принесли дубль Рахима Стерлинга и гол Маркуса Рашфорда, у испанцев отличились Пако Алькасер и Серхио Рамос, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.



Испанцы уступили на своём поле впервые с 7 июня 2003 года. Тогда "фурия роха" проиграла Греции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2004. С тех пор Испания провела в домашних стенах 38 матчей, одержала 34 победы и четыре раза сыграла вничью.

Англия благодаря этой победе вышла вперёд в противостоянии с Испанией в официальных встречах. На счету англичан теперь три победы против двух у испанцев, и ещё два матча завершились вничью. Разница мячей 6-5 в пользу сборной Англии.

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