Адвокат прояснил будущее Нурмагомедова

Адвокат Игорь Литвак, практикующий в США, рассказал о будущем российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, устроившего драку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова во вторник приводит "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Со стороны прокуратуры точно ничего не будет. Иначе мы бы уже что-то знали. Атлетическая комиссия Хабиба накажет строго. В Америке много говорят об этом, чувствуется некое давление на комиссию. Хабиб россиянин, а все-таки отношения между странами сейчас не самые хорошие, и это тоже может повлиять. Так что здесь у меня был бы не самый хороший прогноз", - сказал Литвак.

Юрист отметил, что атлетическая комиссия не сможет лишить бойца чемпионского пояса. Кроме того, решение комиссии не должно повлиять и на ситуацию с визой: помешать ее получению может только судимость.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После остановки боя россиянин напал на тренера соперника Диллона Дэниса, а его секунданты атаковали Макгрегора. В итоге Нурмагомедов получил пояс только в подтрибунном помещении, а его гонорар за поединок до окончания разбирательства удерживает Атлетическая комиссия штата Невада. Санкции в отношении бойца до сих пор не применены.

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