Единственный олимпийский чемпион из Израиля хочет продать медаль

Единственный в истории Израиля олимпийский чемпион виндсерфер Галь Фридман собирается выставит на аукцион свою медаль. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

Спортсмен завоевал первую награду высшей пробы для сборной Израиля в 2004 году в Афинах. Тогда Фридман выиграл соревнования по парусному спорту в виндсерфинге в классе "Мистраль". Также стоит отметить, что в его активе также бронзовая медаль Олимпиады-1996. Сейчас спортсмену 43 года, спортивную карьеру он завершил в 2008 году, но продолжает тренировать.

О своем желании продать золотую медаль он сообщил в своем фейсбуке, а потом подтвердил эту информацию порталу "Уалла!".

"Мне нужны деньги, она будет продана за сумму, которую я посчитаю подходящей", - заявил Фридман.