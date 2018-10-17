Гризманн вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции
17 октября 2018 09:59 181
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн вошел в десятку лучших бомбардиров в истории национальной команды, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В матче группового этапа Лиги наций против команды Германии (2:1) французский форвард оформил дубль.
Теперь на счету Гризманна 26 голов в 65 матчах. По этому показателю он догнал Сильвена Вильтора.
Рекорд по количеству забитых мячей за сборную Франции принадлежит Тьерри Анри (51 гол).
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