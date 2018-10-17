Бразилия на последних минутах обыграла Аргентину - ВИДЕО

В товарищеском матче Бразилия обыграла Аргентину, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Джидда, стадион им. Короля Абдаллы

Бразилия - Аргентина - 1:0 (0:0)

Гол: Миранда 90+3.

Бразилия: Алиссон, Данило (Фабиньо 53), Маркиньос, Миранда, Филипе Луис, Артур Рамос, Каземиро, Коутиньо, Габриэл Жезус (Ришарлисон 65), Фирмино, Неймар

Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Аргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико (Акунья 81), Паредес, Батталья, Ло Чельсо (Сальвио 73), Дибала (Мартинес 58), Икарди (Симеоне 88), Корреа (Перейра 67)

Главный тренер: Скалони Лионель.

Предупреждения: Паредес 18, Корреа 62, Ло Чельсо 64, Неймар 66, Саравия 69, Миранда 71, Батталья 84.

Судья: Брих Феликc.

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