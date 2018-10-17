Бразилия на последних минутах обыграла Аргентину - ВИДЕО
В товарищеском матче Бразилия обыграла Аргентину, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Джидда, стадион им. Короля Абдаллы
Бразилия - Аргентина - 1:0 (0:0)
Гол: Миранда 90+3.
Бразилия: Алиссон, Данило (Фабиньо 53), Маркиньос, Миранда, Филипе Луис, Артур Рамос, Каземиро, Коутиньо, Габриэл Жезус (Ришарлисон 65), Фирмино, Неймар
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Аргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико (Акунья 81), Паредес, Батталья, Ло Чельсо (Сальвио 73), Дибала (Мартинес 58), Икарди (Симеоне 88), Корреа (Перейра 67)
Главный тренер: Скалони Лионель.
Предупреждения: Паредес 18, Корреа 62, Ло Чельсо 64, Неймар 66, Саравия 69, Миранда 71, Батталья 84.
Судья: Брих Феликc.
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