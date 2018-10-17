Хавбек «Манчестер Сити» высказался относительно перспектив Мбаппе

Хавбек английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва высказался относительно игры нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Португальский футболист вспомнил, как выступал с французом за клуб "Монако" с 2015 по 2017 год.

"Никто не знал, что Мбаппе будет прогрессировать такими темпами. Еще на тренировках в "Монако" можно было увидеть, что Килиан - уникальный игрок. Его первый важный матч в карьере состоялся против "Манчестер Сити". Думаю, люди будут помнить эту игру. Также Мбаппе выиграл чемпионат мира", - рассказал Силва.

Также полузащитник английской команды предположил, что через несколько лет Мбаппе может стать обладателем футбольной награды "Золотой мяч".

"Вероятно, он лучший французский футболист. Не думаю, что он выиграет "Золотой мяч" в этом году, но через несколько лет - точно", - заявил Силва GFFN.

16 октября сборная Франции обыграла сборную Германии в матче Лиги наций со счетом 2:1.

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